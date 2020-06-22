В Киеве снизилась суточная заболеваемость коронавирусом: карта по районам

Майдан Незалежности в Киеве (Фото: neeedpix.com)

В Киеве за сутки выявлены 43 новых случая COVID-19, днем ранее - 73. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4368 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки умерших от болезни нет, с начала эпидемии в Киеве 96 летальных случаев.

Шесть человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Печерский - 516 заболевших (6 за сутки);

Шевченковский - 344 (7);

Соломенский - 415 (3);

Днепровский - 446 (7);

Святошинский - 373 (2);

Деснянский - 509 (7);

Подольский - 311 (6);

Голосеевский - 332 (1);

Оболонский - 375 (4);

Дарницкий - 747 (0).

в Украине коронавирусом заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели. На утро 22 июня

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали во Львовской области, там 200 новых случаев COVID-19.