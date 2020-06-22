В Киеве снизилась суточная заболеваемость коронавирусом: карта по районам

В Киеве за сутки выявлены 43 новых случая COVID-19, днем ранее - 73. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4368 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки умерших от болезни нет, с начала эпидемии в Киеве 96 летальных случаев.
Шесть человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Печерский - 516 заболевших (6 за сутки);
Шевченковский - 344 (7);
Соломенский - 415 (3);
Днепровский - 446 (7);
Святошинский - 373 (2);
Деснянский - 509 (7);
Подольский - 311 (6);
Голосеевский - 332 (1);
Оболонский - 375 (4);
Дарницкий - 747 (0).