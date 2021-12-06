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Карантин. В Киеве, помимо ограничений желтой зоны, установлены дополнительные

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06.12.2021, 22:02
Карантин. В Киеве, помимо ограничений желтой зоны, установлены дополнительные - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киеве дополнительно к ограничениям желтой карантинной зоны будет запрещено пользоваться общественным транспортом без сертификата хотя бы об одной прививке от коронавируса, также несовершеннолетним нельзя будет находиться в ТРЦ без взрослых. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает пресс-служба КГГА.

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С полуночи 7 декабря дополнительно в Киеве запрещено:

- пользоваться услугами общественного транспорта без наличия отрицательного ПЦР или экспресс-теста или сертификата о вакцинации хотя бы одной дозой вакцины или документа об излечении;

- посещать ТРЦ лицам, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный тест или "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

  • С 7 декабря Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина.
  • Без наличия COVID-документов в желтой зоне карантина будут запрещены межобластные и международные перевозки, о городских ничего не сказано. 
Вадим Ребрина
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транспорт киев КГГА карантин коронавирус
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