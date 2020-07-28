Карантин. В Киеве за нарушения оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов

Среди нарушителей за последнюю неделю 32 столичных заведения общественного питания

В Киеве с 20 по 25 июля инспекторы Госпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведения, составили 106 протоколов за нарушения норм. Об этом сообщает пресс-служба столичного управлении Госпотребслужбы.

Из них - 123 заведения общественного питания, 174 объектов торговли продовольственными товарами, 188 - непродовольственными товарами, рынок и один детский сад.

"Среди нарушителей 32 заведения общественного питания, 32 магазина, 42 - промышленных, один рынок", - уточнили в пресс-службе.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко напоминал, что штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 000 до 51 000 грн, для заведений – от 34 000 до 340 000 грн. При этом, если в заведении выявят серьезные нарушения, то его могут закрыть до их устранения.

Киеве за нарушения коронавирусного карантина закрыли рынок "Десна" и оштрафовали три ночных клуба. 20 мая сообщалось , что в

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Арина Толина

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