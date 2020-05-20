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Карантин. В Киеве закрыли рынок и оштрафовали три клуба – Кличко

Карантин. В Киеве закрыли рынок и оштрафовали три клуба – Кличко - Фото
Иллюстративное фото: Госпотребслужба
20.05.2020, 15:23

В Киеве за нарушение коронавирусного карантина закрыли рынок Десна, владельцы трех клубов – оштрафованы. Всего зафиксировано 46 нарушений

В Киеве за нарушения коронавирусного карантина закрыли рынок "Десна" и оштрафовали три ночных клуба. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, это единственный наказанный рынок из 37 открытых после ослабления карантина. Нарушения зафиксировала Госпродпотребслужба.

Также мэр сообщил, что полиция устроила проверку ночных клубов и выяснила, что три из них работали на прошлых выходных, несмотря на карантинный запрет. Владельцы заведений получили штрафы.

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Сейчас соблюдение карантинных норм в киевских местах общественного питания и на рынках проверяют Госпродпотребслужба, полиция, представители районной власти, муниципальная охрана и работник КП "Киевблагоустрой". На данный момент проверено 198 объектов, полиция составила 46 админпротоколов о нарушения карантина.

  • В начале недели о переполненных клубах и ресторанах сообщала мэрия Одессы. В полиции пообещали штрафовать собственников.
  • Сегодня Кличко сообщил, что в Киеве выявлено три новых очага коронавируса.
  • За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли. Всего в Киеве зафиксировали 2410 больных COVID-19, 306 пациентов с коронавирусом выздоровели, 54 - умерли.

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Марк Сировой
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