Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин и работа ночных клубов Одессы. Полиция обещает штрафовать собственников

Карантин и работа ночных клубов Одессы. Полиция обещает штрафовать собственников - Фото
Карантинная Одесса (фото - Думская)
19.05.2020, 10:04

В полиции сообщили, что в Одессе усиливают работу мобильных групп

В Одессе полиция в ближайшие дни начнет жестко реагировать на нарушения карантинных норм в работе ресторанов, кафе и ночных клубов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы должны усилить работу уже созданных мобильных групп, куда помимо сотрудников полиции входят представители райадминистраций и другие ответственные чиновники. Такого, как было на выходных, уже не будет", - отметил заместитель начальника областной полиции Сергей Махотин.

Он подчеркнул, что полиция будет фиксировать нарушения. "Доводим до собственников и оформляем административный протокол либо решаем вопрос о внесении данных в единый реестр, а там уже следствие разберется", - уточнил Махотин.

  • 18 мая сообщалось, что в Одессе, несмотря на коронавирусный карантин, переполнены ночные клубы и рестораны.

Читайте также: Ослабление карантина. Кличко рассказал, что откроют после 22 мая

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
полиция одесса ночные клубы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 