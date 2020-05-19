Карантин и работа ночных клубов Одессы. Полиция обещает штрафовать собственников

Карантинная Одесса (фото - Думская)

В Одессе полиция в ближайшие дни начнет жестко реагировать на нарушения карантинных норм в работе ресторанов, кафе и ночных клубов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Думская.

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"Мы должны усилить работу уже созданных мобильных групп, куда помимо сотрудников полиции входят представители райадминистраций и другие ответственные чиновники. Такого, как было на выходных, уже не будет", - отметил заместитель начальника областной полиции Сергей Махотин.

Он подчеркнул, что полиция будет фиксировать нарушения. "Доводим до собственников и оформляем административный протокол либо решаем вопрос о внесении данных в единый реестр, а там уже следствие разберется", - уточнил Махотин.

Одессе, несмотря на коронавирусный карантин, переполнены ночные клубы и рестораны. 18 мая сообщалось , что в

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