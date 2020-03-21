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КГГА опубликовала схему общественного транспорта "для отдельных категорий"

КГГА опубликовала схему общественного транспорта "для отдельных категорий" - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Киевпастранс)
21.03.2020, 20:30

Транспорт будет перевозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы

Киевская горадминистрация опубликовала схему движения общественного наземного транспорта в столице для отдельных категорий пассажиров.

Там подчеркнули, что транспорт будет перевозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Пассажиры будут допускаться при наличии специальных пропусков, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп. Палладина - ст. м. Лыбидская";

№ 114 "ул. Милославская — жд вокзал Центральный";

№ 118 "ст. м. Черниговская - ст. м. Политехнический институт";

№ 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";

№ 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "ул. Северная - жд вокзал Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "ул. Чернобыльская - ст. м. Площадь Льва Толстого";

№ 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "ул. Милославская - зал. вокзал Центральный";

№ 92-Н "просп. Свободы - аэропорт Киев им. Сикорского".

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция« Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "ст. м. Героев Днепра - Контрактовая площадь";

№ 22 "бульвар Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "просп. Ватутина - ст. м. Позняки".

  • Сегодня Кличко объявил о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.
  • Позже постоянная комиссия ТЭБ и НС КГГА ввела еще ряд ограничений в городе. В частности, запретили пользоваться детскими и спорт- площадками и пускать больше одного человека на 10 кв м в магазины и аптеки.

Ребрина Вадим
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