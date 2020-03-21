КГГА опубликовала схему общественного транспорта "для отдельных категорий"

Киевская горадминистрация опубликовала схему движения общественного наземного транспорта в столице для отдельных категорий пассажиров.
Там подчеркнули, что транспорт будет перевозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Пассажиры будут допускаться при наличии специальных пропусков, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.
Автобусные маршруты:
№ 56-Д "просп. Палладина - ст. м. Лыбидская";
№ 114 "ул. Милославская — жд вокзал Центральный";
№ 118 "ст. м. Черниговская - ст. м. Политехнический институт";
№ 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";
№ 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
№ 500 "ул. Северная - жд вокзал Центральный".
Троллейбусные маршруты:
№ 7 "ул. Чернобыльская - ст. м. Площадь Льва Толстого";
№ 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";
№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
№ 91-Н "ул. Милославская - зал. вокзал Центральный";
№ 92-Н "просп. Свободы - аэропорт Киев им. Сикорского".
Трамвайные маршруты:
№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция« Старовокзальная";
№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
№ 16 "ст. м. Героев Днепра - Контрактовая площадь";
№ 22 "бульвар Перова - завод ЖБК";
№ 28-Д "просп. Ватутина - ст. м. Позняки".