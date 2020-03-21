КГГА опубликовала схему общественного транспорта "для отдельных категорий"

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Кличко

о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.