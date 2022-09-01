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Киев и область накрыло смогом: где горят торфяники и какая площадь пожаров

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 14:18
Киев и область накрыло смогом: где горят торфяники и какая площадь пожаров - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Территории Киева и области накрыл едкий смог из-за торфяных пожаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, где по состоянию на 12:00 происходит ликвидация возгораний.

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"Сейчас жители столицы и Киевской области могут видеть задымленность и чувствовать неприятный запах. Причиной этому являются пожары в экосистемах области", – сообщают спасатели.

В Вышгородском районе в селе Сосновка горит участок площадью 2,75 гектар.

В Бучанском районе в селе Михайловская-Рубежовка площадь возгорания составляет 0,02 гектар.

В селе Стоянка, пойме реки Ирпень площадь возгорания – 0,7 гектар.

В селе Здвижевка, пойме реки Здвиж площадь горения – 0,2 гектар.

В селе Шибене, пойме реки Здвиж площадь горения – 0,3 гектара.

На всех локациях работают спасатели.

Киевская городская госадминистрация также сообщила, что в области тушат торфяные пожары, и рекомендовали киевлянам закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Киев и область накрыло смогом: где горят торфяники и какая площадь пожаров

  • 28 августа сообщалось о возгорании торфа в Вышгородском районе Киевской области.
Оксана Житнюк
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