Киев и область накрыло смогом: где горят торфяники и какая площадь пожаров

Территории Киева и области накрыл едкий смог из-за торфяных пожаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, где по состоянию на 12:00 происходит ликвидация возгораний.

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"Сейчас жители столицы и Киевской области могут видеть задымленность и чувствовать неприятный запах. Причиной этому являются пожары в экосистемах области", – сообщают спасатели.

В Вышгородском районе в селе Сосновка горит участок площадью 2,75 гектар.

В Бучанском районе в селе Михайловская-Рубежовка площадь возгорания составляет 0,02 гектар.

В селе Стоянка, пойме реки Ирпень площадь возгорания – 0,7 гектар.

В селе Здвижевка, пойме реки Здвиж площадь горения – 0,2 гектар.

В селе Шибене, пойме реки Здвиж площадь горения – 0,3 гектара.

На всех локациях работают спасатели.

Киевская городская госадминистрация также сообщила, что в области тушат торфяные пожары, и рекомендовали киевлянам закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

28 августа сообщалось о возгорании торфа в Вышгородском районе Киевской области.

Оксана Житнюк

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