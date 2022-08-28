Под Киевом горят торфяники, киевлянам желательно оставаться дома
28.08.2022, 19:25
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)
Из-за возгорания торфа в Вышгородском районе Киевской области в отдельных районах Киева чувствуется задымление, сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В связи с задымлением киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуется закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
- В сентябре 2020 года в Киеве было серьезное задымление из-за пожара на свалке и возгорания торфяников.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии