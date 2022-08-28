Под Киевом горят торфяники, киевлянам желательно оставаться дома

Из-за возгорания торфа в Вышгородском районе Киевской области в отдельных районах Киева чувствуется задымление, сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

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В связи с задымлением киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуется закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В сентябре 2020 года в Киеве было серьезное задымление из-за пожара на свалке и возгорания торфяников.

Сергей Бережной

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