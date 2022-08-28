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Под Киевом горят торфяники, киевлянам желательно оставаться дома

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 19:25
Под Киевом горят торфяники, киевлянам желательно оставаться дома - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Из-за возгорания торфа в Вышгородском районе Киевской области в отдельных районах Киева чувствуется задымление, сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

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В связи с задымлением киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуется закрыть окна и ограничить пребывание на улице. 

Под Киевом горят торфяники, киевлянам желательно оставаться дома

Сергей Бережной
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