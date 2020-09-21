Пожар на свалке и торфяниках. Киевлянам советуют не выходить на улицу и пить больше воды

Специалисты рекомендуют воздержаться от прогулок, пить больше воды, закрыть окна и провести влажную уборку

Из-за пожара на свалке в Дарницком районе Киева жителям города рекомендуют не выходить пока из дома. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской госадминистрации.

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Специалисты напоминают о мерах в случаях задымленности:

нужно ограничить пребывание на открытом воздухе, детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

в случае если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

"В некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - уточняется в сообщении.

площадь пожара на 08:00 составляла 2000 квадратных метров. 21 сентября сообщалось , что

Арина Толина

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