В Дарницком районе Киева горит свалка, левый берег затянуло дымом – видео

В одном из районов Киева горит мусорная свалка, пожар тушат спасатели. Огонь частично перебросился на торфяники, вызвав задымление в некоторых районах

В Дарницком районе Киева продолжается тушение пожара на свалке. Огонь частично перебросился на торфяники, поэтому в некоторых районах города наблюдается значительное задымление. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГСЧС.

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"По состоянию на 08:00 21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - заявляют в ГСЧС.

На месте работают 22 пожарных и пять единиц техники. В пресс-службе КГГА заявляют, что площадь пожара составляет 2000 кв.м.

Пожар на свалке начался вчера днем. Его удалось локализовать к 17:00. Сейчас продолжается работа по ликвидации пожара.

В Facebook Дарниця Live очевидцы публикуют видео, на которых запечатлена задымленность из-за пожара.

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Владислав Сердюк

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