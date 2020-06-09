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Киев поднялся на 44 места в рейтинге Mercer самых дорогих городов для эмиграции

Киев поднялся на 44 места в рейтинге Mercer самых дорогих городов для эмиграции - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
09.06.2020, 11:50

Киев – на 106 месте в мире в рейтинге Mercer по дороговизне для эмигрантов. На первом месте - Гонконг

Киев поднялся со 150 на 106 место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов от Mercer.

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Украинская столица делит 106 место с Лиссабоном (Португалия) и Гамбургом.

В топ-пять самых дорогих городов в мире для эмигрантов вошли:

1. Гонконг (специальный административный район Китая)

2. Ашхабад (Туркменистан)

3. Токио (Япония)

4. Цюрих (Швейцария)

5. Сингапур

Замыкают рейтинг Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

При составлении рейтинга учитывались колебания курса валют, инфляция и цены на жилье.

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Марк Сировой
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