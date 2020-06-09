Киев поднялся на 44 места в рейтинге Mercer самых дорогих городов для эмиграции

Киев поднялся со 150 на 106 место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов от Mercer.
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Украинская столица делит 106 место с Лиссабоном (Португалия) и Гамбургом.
В топ-пять самых дорогих городов в мире для эмигрантов вошли:
1. Гонконг (специальный административный район Китая)
2. Ашхабад (Туркменистан)
3. Токио (Япония)
4. Цюрих (Швейцария)
5. Сингапур
Замыкают рейтинг Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).
При составлении рейтинга учитывались колебания курса валют, инфляция и цены на жилье.
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