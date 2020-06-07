Антирекорд дня. В Киеве водитель разогнался до 224 км/ч - фото

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

5 июня в Киеве водитель превысил скорость на улице Елены Телиги, разогнавшись до 224 км/ч. Это зафиксировала новая автоматическая система фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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В полиции отмечают, что разрешенная скорость 50 км/ч - водитель превысил ее в четыре с половиной раза.

Также камеры зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

На трассах, где установлены камеры, разрешенную скорость превышали более 200 авто.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

3 июня з амглавы внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей , которые превысили скорость на дорогах 2 июня 2020 года.

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