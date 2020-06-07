Антирекорд дня. В Киеве водитель разогнался до 224 км/ч - фото

5 июня в Киеве водитель превысил скорость на улице Елены Телиги, разогнавшись до 224 км/ч. Это зафиксировала новая автоматическая система фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
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В полиции отмечают, что разрешенная скорость 50 км/ч - водитель превысил ее в четыре с половиной раза.
Также камеры зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.
На трассах, где установлены камеры, разрешенную скорость превышали более 200 авто.
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