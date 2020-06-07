Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Антирекорд дня. В Киеве водитель разогнался до 224 км/ч - фото

Антирекорд дня. В Киеве водитель разогнался до 224 км/ч - фото - Фото
Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)
07.06.2020, 08:10

5 июня в Киеве водитель превысил разрешенную скорость в четыре с половиной раза

5 июня в Киеве водитель превысил скорость на улице Елены Телиги, разогнавшись до 224 км/ч. Это зафиксировала новая автоматическая система фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции отмечают, что разрешенная скорость 50 км/ч - водитель превысил ее в четыре с половиной раза.

Также камеры зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

На трассах, где установлены камеры, разрешенную скорость превышали более 200 авто.

Читайте также: Разбор. 72 км можно! Все, что надо знать о системе видеофиксации нарушений ПДД

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
киев пдд патрульная полиция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 