Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Антирейтинг водителей: обнародованы номера авто, превысивших скорость - МВД

Антирейтинг водителей: обнародованы номера авто, превысивших скорость - МВД - Фото
Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)
03.06.2020, 07:24

По данным МВД, антирекорд 2 июня - это 11 нарушений за день, совершенный одним и тем же водителем

Замглавы внутренних дел Антон Геращенко опубликовал у себя в Facebook номера автомобилей, которые превысили скорость на дорогах 2 июня 2020 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час. Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков", - отметил Геращенко.

Нажмите для увеличения

Автономера машин

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

По его словам, каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом. Он считает, что публикация автономеров может предотвратить дальнейшие нарушения на дорогах.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Геращенко также обнародовал фото машины, водитель которого стал антирекордсменом.

Фото авто

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Заслуженный штраф в 510 грн будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в Полтаву", - уточнил Геращенко.

Чиновник подчеркнул, что еще один "антирекорд - это 11 нарушений за день, совершенный одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ".

Геращенко добавил, что на второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40 %.

  • 1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
фото мвд антон геращенко скорость видеофиксация автономера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 