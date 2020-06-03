Антирейтинг водителей: обнародованы номера авто, превысивших скорость - МВД

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

Замглавы внутренних дел Антон Геращенко опубликовал у себя в Facebook номера автомобилей, которые превысили скорость на дорогах 2 июня 2020 года.

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"Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час. Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков", - отметил Геращенко.

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Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

По его словам, каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом. Он считает, что публикация автономеров может предотвратить дальнейшие нарушения на дорогах.

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Геращенко также обнародовал фото машины, водитель которого стал антирекордсменом.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Заслуженный штраф в 510 грн будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в Полтаву", - уточнил Геращенко.

Чиновник подчеркнул, что еще один "антирекорд - это 11 нарушений за день, совершенный одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ".

Геращенко добавил, что на второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40 %.

с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. 1 июня в Украине