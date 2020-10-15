Киев пока останется в оранжевой карантинной зоне – Госпродпотребслужба столицы
Но если ситуация с заполняемостью больничных коек ухудшится, то столица может оказаться и в красной зоне
В обновленном списке карантинных зон Киев останется в оранжевой – решение об этом сегодня должна принять правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.
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"Киев сейчас в оранжевой и будет в оранжевой зоне. Все зависит от единственного критерия – это койки в больницах", – отметил чиновник, добавив, что попадание в красную зону произойдет лишь при ухудшении ситуации с заполненностью коек в больницах.
По словам Рубана, ситуация со школами и детскими садиками в столице сейчас вполне контролируемая – по городу переболело не более полпроцентра учеников, учителей и других сотрудников учебных заведений.
- С 12 октября в стране начало действовать новое зонирование, Киев попал в оранжевую зону.
- 14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице умерло рекордное число больных коронавирусом за сутки.
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