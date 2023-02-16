Киев проголосовал за новые названия остановок городской электрички – список победителей

В Киеве завершилось голосование за изменение названий станций кольцевой электрички. Об этом сообщает департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации.

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Как отмечается, голосование проводилось в приложении "Киев Цифровой", в нем приняли участие 21 769 человек.

По результатам голосования киевляне выбрали названия, касающиеся исторических топонимов:

- станция "Вышгородская" может получить название "Приорка";

- северная платформа станции "Киев-Пассажирский" – "Вокзальная";

- станция "Левый Берег" может получить название "Березняки";

- станция "Киевская-Русановка" – "Русановка";

- станция "Киев-Днепровский" – "Никольская Слободка";

- станция "Троещина-2" – "Радужный";

- станция "Троещина" – "Воскресенка";

- станция "Зенит" – "Куреневская";

- станция "Рубежовский" – "Парк Нивки".

Теперь названия должны быть утверждены депутатами Киевсовета.

В Киеве с 16 февраля частично восстанавливается работа электротранспорта.

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Наталія Медведєва

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