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В Киеве с завтрашнего дня частично восстанавливается работа электротранспорта – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 22:25
В Киеве с завтрашнего дня частично восстанавливается работа электротранспорта – Кличко - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - ХОГА)

В Киеве с 16 февраля частично восстанавливается работа электротранспорта, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко

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"С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев", – написал Кличко.

Работа электротранспорта в Киеве была остановлена в рамках мер по экономии электроэнергии, которые стали необходимы из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре Украины. 

Сергій Бережний
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