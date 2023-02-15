В Киеве с завтрашнего дня частично восстанавливается работа электротранспорта – Кличко
15.02.2023, 22:25
Иллюстративное изображение (Фото - ХОГА)
В Киеве с 16 февраля частично восстанавливается работа электротранспорта, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.
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"С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев", – написал Кличко.
Работа электротранспорта в Киеве была остановлена в рамках мер по экономии электроэнергии, которые стали необходимы из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
- 20 октября 2022 года по всей территории Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов ввели ограничения на пользование электроэнергией.
- 11 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощности из-за того, что объекты энергетической инфраструктуры серьезно повреждены российскими ударами, и что меры экономии, вероятно, сохранятся до конца зимы.
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