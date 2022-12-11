Шмыгаль: Необходимость экономить сохранится до конца зимы – приоритеты отключений энергии

В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощности из-за того, что объекты энергетической инфраструктуры серьезно повреждены российскими ударами. Об этом заявил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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После восьми волн ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети, написал премьер.

В связи с этим, подчеркивает он, гражданам необходимо принимать во внимание, что зиму страна будет проходить с существенными ограничениями в потреблении электроэнергии, а Минэнерго поручено разработать систему отключений в соответствии с установленными приоритетами экономии:

– критическая инфраструктура и больницы;

- предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

- бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;

– жилищный сектор.

Шмыгаль также рассказал о мерах правительства по поддержке регионов, бизнеса и организации логистики через границу.

Он также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения правительство выделило на безопасность и оборону Украины более 1 трлн 130 млрд грн, и в 2023 году армия тоже останется главным приоритетом.

9 декабря глава Кабмина высказался в пользу того, чтобы промышленные предприятия перевели производство на ночные смены, так как днем для них может не хватать мощности.

Из-за постоянных веерных отключений темпы падения ВВП в Украине резко ускорились. По оценкам Министерства экономики, в ноябре оно составило 41%.

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Сергій Бережний

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