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06.06.2019, 19:22

Киев в ближайшие часы накроет гроза

Киев в ближайшие часы накроет гроза - Фото
Фото: pixabay.com

Гроза начнется в ближайшие три часа и может продлиться до конца суток

В ближайшие три часа и до конца суток в столице Украины ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на синоптиков.

В КГГА напоминают, если гроза застала во время отдыха на природе, необходимо спустится в низину, отойти от одиноких деревьев, столбов и вышек, отойти от водоемов; на открытой местности нужно спрятаться в яму, ров. Рекомендуется снять с себя металлические предмету и положить отдельно.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на поле, прятаться под скалами, идти по открытой местности и купаться.

Ранее сегодня в Украинском гидрометцентре сообщили, что почти по всей Украине, кроме восточных областей, ожидаются сильные дожди и грозы.

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Теги: киев, погода, гроза
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