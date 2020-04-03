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Киев закупил 400 видеокамер для измерения температуры и распознавания лиц - СМИ

Киев закупил 400 видеокамер для измерения температуры и распознавания лиц - СМИ - Фото
Фото: пресс-служба Киевсовета
03.04.2020, 21:38

Киевская госадминистрация приобрела 400 видеокамер так называемого термального скрининга

КГГА в рамках борьбы с распространением коронавируса приобрела 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела, а также распознавать лица. Данные будут передавать, в частности, полиции. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.

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Согласно данным портала, Киев должен получить 400 видеокамер марки Hikvision так называемого термального скрининга. Стоимость одного такого устройства - 125 000 грн без НДС. Общая сумма договора - более 54 млн грн без НДС (почти 65 млн — с НДС). Камеры должны быть установить в течение 17-25 апреля.

В КГГА признались, что данные с камер будут поступать представителям полиции, Муниципальной стражи, ГСЧС. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

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"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - сказал руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации Юрий Назаров.

  • Вчера в КГГА рассказали, что в Киеве контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляет созданный при администрации мониторинговый центр путем телефонного обзвона с возможностью выезда полиции по адресу проживания находящегося в самоизоляции человека. 
  • Сегодня Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса.

Вадим Ребрина
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