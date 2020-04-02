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В КГГА рассказали, как в Киеве контролируется режим самоизоляции

В КГГА рассказали, как в Киеве контролируется режим самоизоляции - Фото
Владимир Бондаренко (скриншот с видео)
02.04.2020, 19:16

В Киеве контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется несколькими путями

В Киеве контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляет созданный при КГГА мониторинговый центр путем телефонного обзвона с возможностью выезда полиции по адресу проживания находящегося в самоизоляции человека. Об этом рассказал советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

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По его словам, в базе данных центра, по состоянию на 2 апреля, около 37 000 человек. Это люди, которые, начиная с 11 марта, пересекли границу; люди, заболевшие COVID-19; и те, кто контактировал с больными.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется несколькими путями. "Первый путь - телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции", - рассказал Бондаренко. Приехать могут, по его словам, как представители полиции, так и представители жэков или врачи первичного звена.

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Советник мэра напомнил, что штраф за несоблюдение режима самоизоляции сегодня, минимум, 17 000 грн.

В Киеве, по состоянию на 1 апреля, полиция составила 62 протокола за нарушение режима обсервации и самоизоляции.

  • 29 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцев, которые вернутся из-за рубежа в ближайшие дни, будут отправлять на принудительную обсервацию.
  • 1 апреля в Кабмине сообщили, что намерены усилить карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 апреля.

Вадим Ребрина
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