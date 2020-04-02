В КГГА рассказали, как в Киеве контролируется режим самоизоляции

Владимир Бондаренко (скриншот с видео)

В Киеве контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляет созданный при КГГА мониторинговый центр путем телефонного обзвона с возможностью выезда полиции по адресу проживания находящегося в самоизоляции человека. Об этом рассказал советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в базе данных центра, по состоянию на 2 апреля, около 37 000 человек. Это люди, которые, начиная с 11 марта, пересекли границу; люди, заболевшие COVID-19; и те, кто контактировал с больными.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется несколькими путями. "Первый путь - телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции", - рассказал Бондаренко. Приехать могут, по его словам, как представители полиции, так и представители жэков или врачи первичного звена.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Советник мэра напомнил, что штраф за несоблюдение режима самоизоляции сегодня, минимум, 17 000 грн.

В Киеве, по состоянию на 1 апреля, полиция составила 62 протокола за нарушение режима обсервации и самоизоляции.

29 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцев, которые вернутся из-за рубежа в ближайшие дни, будут отправлять на принудительную обсервацию.

1 апреля в Кабмине сообщили , что намерены усилить карантинные ограничения, котор ые будут действовать до 24 апреля.