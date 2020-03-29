Аваков: Украинцев, которые приедут из-за границы, ждет принудительная обсервация

Украинцев, которые вернутся из-за рубежа в ближайшие дни, будут отправлять на принудительную обсервацию. Об этом в эфире телеканала Украина сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В ближайшие дни еще будут авиарейсы, которыми мы заберем людей из Вьетнама, из Багнкока и из дальних стран. Но будет другой режим. Самолет прилетит - все эти люди пройдут проверку и обсервацию, принудительную. И только потом тест, и только потом они идут на свободу", - рассказал он и добавил, что режим ужесточили, основываясь на опыте 15 стран-партнеров.
Читайте также: 83000 украинцев вернулись из-за границы. Контролирует ли власть их карантин? Спойлер - нет
При этом он добавил, что никто не запрещает украинцам возвращаться на родину, поскольку это противоречит Конституции.
"Мы закрыли сообщение регулярное и нерегулярное. Но любой гражданин Украины - едва живой или абсолютно здоровый - может прийти к украинским границам, и, даже если он потерял паспорт, мы его примем", - подытожил он.
Смотрите также: Мы готовы следить за гражданами по телефону при чрезвычайном положении - Аваков