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Аваков: Украинцев, которые приедут из-за границы, ждет принудительная обсервация

Аваков: Украинцев, которые приедут из-за границы, ждет принудительная обсервация - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
29.03.2020, 08:10

По словам главы МВД Арсена Авакова, в ближайшие дни в Украину вернутся граждане из дальних стран. Их принудительно отправят на обсервацию

Украинцев, которые вернутся из-за рубежа в ближайшие дни, будут отправлять на принудительную обсервацию. Об этом в эфире телеканала Украина сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"В ближайшие дни еще будут авиарейсы, которыми мы заберем людей из Вьетнама, из Багнкока и из дальних стран. Но будет другой режим. Самолет прилетит - все эти люди пройдут проверку и обсервацию, принудительную. И только потом тест, и только потом они идут на свободу", - рассказал он и добавил, что режим ужесточили, основываясь на опыте 15 стран-партнеров.

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При этом он добавил, что никто не запрещает украинцам возвращаться на родину, поскольку это противоречит Конституции.

"Мы закрыли сообщение регулярное и нерегулярное. Но любой гражданин Украины - едва живой или абсолютно здоровый - может прийти к украинским границам, и, даже если он потерял паспорт, мы его примем", - подытожил он.

  • По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. Аваков сообщал, что самоизоляцию граждан, которые приехали из-за границы, контролирует полиция.
  • 26 марта сообщалось, что в Харькове правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться. Их разыскали к полудню 27 марта.
  • 27 марта через границу Украины пропустили около 22 500 человек, которые прибыли туда пешком.

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Марк Сировой
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