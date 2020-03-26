Мы готовы следить за гражданами по телефону при чрезвычайном положении - Аваков

Арсен Аваков (фото — LIGA.net)

Министерство внутренних дел рассматривает возможность отслеживания перемещений граждан по номеру мобильного телефона во время карантина, однако такая мера не будет принята без режима чрезвычайного положения. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, пишет пресс-служба ведомства.

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"Мы готовы телефоном контролировать, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто телефонами не будет отслеживать перемещение каждого человека", - сказал он.

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Данные сотовых операторов по мобильным телефонам пользователей позволяют анализировать историю перемещений абонентов, чтобы установить тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Тем временем поставки смартфонов в мире упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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