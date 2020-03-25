Шмыгаль: Режим ЧС поможет действовать быстро, права людей он не нарушает – видео

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Режим чрезвычайной ситуации, который введен в Украине до 24 апреля, не нарушает права людей и не разрушает экономику. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего – это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, благодаря этому ускоряется обмен информацией между регионами, больницами, людьми, вовлеченными в борьбу с коронавируса.

"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что режим ЧС может быть прекращен досрочно.

"Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменил карантинные меры и чрезвычайную ситуацию досрочно", - сказал премьер.

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