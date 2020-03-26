Коронавирус. В Харькове разыскивают 10 человек: они должны находиться в изоляции

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Харьковские правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться. Об этом в эфире UA:Харків рассказала главный санврач области Любовь Махота.

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"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией: они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции", - сказала она, добавив, что бывают случаи, когда люди указывают несуществующие телефонные номера или неверные адреса.

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Всего, по словам Махоты, около 200 граждан, которые вернулись в Харьковскую область из-за границы, подписали согласие на самоизоляцию.

Она добавила, что сейчас в Харькове есть один лабораторно зафиксированный случай заражения, однако для его окончательного подтверждения и включения в общую статистику необходимо дождаться результатов анализов в национальной референс-лаборатории в Киеве.

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