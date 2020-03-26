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26.03.2020, 10:13

Карантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортаж

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Карантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортаж
Карантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортаж
Карантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортажКарантин в Одессе. Дезинфекторы, работающие рынки, пустые улицы: фоторепортаж

В Одессе людей на улицах стало меньше, в подъездах проводят дезинфекцию, цены на рынках растут

В Одессе рынки (по состоянию на утро 26 марта) продолжают работать, покупателей мало, цены на продукты питания растут. Об этом сообщает Думская.

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На рынке Черемушки - одинокие посетители, в основном люди среднего и пожилого возраста. Продавцы скучают, поскольку торговли нет. "Между собой поговаривают о предстоящем закрытии базара", - отмечается в сообщении.

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Килограмм редиски можно купить за 15 грн, картошку от 16 до 20 грн за кг, яблоки - в дефиците, но можно найти в продаже по 14 грн за кг.

Говядина стоит от 80 до 150 грн, телятина – 150 кг. Домашнюю курицу продают по 100-120 грн за килограмм. Филе можно найти по 99,9 грн за кг.

Рядом с мясными и кисломолочными товарами расположились торговцы целебными маслами. 

Привоз в будний день немноголюден. Промтоварная часть с новыми МАФами со стороны Екатерининской работает частично. Можно увидеть в витрине магазина манекена в маске, открыта табачная лавка.

Мясной и молочный корпусы  - полупустые, продавцов больше, чем покупателей. Мясо подорожало, например, телятина (мякоть) стоит 170 грн за кг, свинина (мякоть) — 110-120 грн за кило, филе курицы уже стоит 94 грн. "На четыре-пять гривень больше, чем до карантина. Если карантин продлят и рынки закроют, то тогда цены вырастут еще", - уточнили продавцы. Подорожала гречка, килограмм можно купить за 40 грн.

Также все чаще в городе можно встретить бригады дезинфекторов, которые опрыскивают спецраствором подъезды и места общего пользования. Прохожих на улицах меньше, чем обычно, с каждым днем все больше людей в масках и респираторах.

Большинство заведений закрыто, а те, что работают, продают еду на вынос. 

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Теги: улицы, одесса, фото, магазины, рынки, карантин, коронавирус, COVID-19
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