Карантин в Одессе. Пробежки на улицах и работа транспорта по спецрежиму: фото

В Одессе сегодня в общественный транспорт пускают тех, у кого есть служебное удостоверение или справка с места работы, в том числе и от коммерческой организации. Об этом сообщает Думская.

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"Многие не успели за один день оформить бумажку и вынуждены были идти пешком либо вернуться домой. Некоторые водители маршруток возят всех без исключения, не соблюдая даже лимита на количество людей в салоне", - отмечается в сообщении.

С объявлениями "спецтранспорт" ездит как коммунальный транспорт, так и частные автобусы.

По данным издания, "специальный режим" работы общественного транспорта, объявленный мэром Геннадием Трухановым, вчера, 24 марта, не действовал.

Ограничивалось лишь количество пассажиров в салоне - не более десяти человек.

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Директор местного департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько объяснил, что в первые дни "спецрежима" право на проезд в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) получат все, кто сможет предъявить водителю или кондуктору служебное удостоверение или справку с места работы, а также документ, удостоверяющий личность.

Он добавил, что на втором этапе проезд будет возможен только при наличии специального пропуска, выдавать их будет мэрия.

Илько уточнил, что перевозчикам поставили задачу выдерживать интервал между автобусами в пять-семь минут, поэтому количество автобусов увеличат.

Фото: dumskaya.net

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений.

24 марта Труханов сообщил, что общественный транспорт Одессы переходит в специальный режим работы, жителям города запретили ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без особой надобности.

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