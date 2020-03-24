"Без шоковой терапии" не обошлось. В Одессе транспорт переводят в спецрежим

Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)

В связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 c 24 марта общественный транспорт Одессы переходит в специальный режим работы, жителям города запретили ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без особой надобности. Об этом заявил в своем видеообращении мэр города Геннадий Труханов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, 23 марта в мэрии состоялось заседание комиссии, где и решили ограничить право жителей пользоваться общественным транспортом.

"Мы хотели сделать так, чтобы без определенной шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к людям пожилого возраста, льготным категориям, чтобы они по возможности не пользовались городским транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в вагонах, не более десяти человек", - подчеркнул Труханов.

Читайте также: Карантин в Одессе. Люди блокируют трамваи и угрожают водителям: фото

Он отметил, что "к сожалению, эта мера и обращения остались без должного внимания".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Мы приняли решение о том, что весь пассажирский транспорт, Горэлектротранс, частные перевозчики, переводим в режим специального транспорта. В первую очередь, транспорт будет перевозить тех людей, которые следуют к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - объяснил мэр.

Труханов обратился к местным жителям с просьбой отнестись с пониманием к ситуации, поскольку "это - вынужденные меры".

Читайте также: Общественный транспорт в Киеве прекратит пассажирские перевозки

"Это те меры, которые сегодня применяются нами для спасения жизни людей и здоровья жителей нашего города", - добавил он.

По данным городского департамента здравоохранения, с целью противодействия распространению COVID-19 в городе временно прекращено проведение плановых операций.

Во всех медучреждениях введен масочный режим и ограничено посещение пациентов в стационарах, амбулатории стараются максимально сократить прием.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Одессе 50% общественного транспорта не вышло на маршруты. 18 марта в

По состоянию на 10:00 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости