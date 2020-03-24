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"Без шоковой терапии" не обошлось. В Одессе транспорт переводят в спецрежим

"Без шоковой терапии" не обошлось. В Одессе транспорт переводят в спецрежим - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
24.03.2020, 11:43

Геннадий Труханов отметил - транспорт будут перевозить только жителей, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города

В связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 c 24 марта общественный транспорт Одессы переходит в специальный режим работы, жителям города запретили ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без особой надобности. Об этом заявил в своем видеообращении мэр города Геннадий Труханов.

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По его словам, 23 марта в мэрии состоялось заседание комиссии, где и решили ограничить право жителей пользоваться общественным транспортом.

"Мы хотели сделать так, чтобы без определенной шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к людям пожилого возраста, льготным категориям, чтобы они по возможности не пользовались городским транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в вагонах, не более десяти человек", - подчеркнул Труханов.

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Он отметил, что "к сожалению, эта мера и обращения остались без должного внимания".

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"Мы приняли решение о том, что весь пассажирский транспорт, Горэлектротранс, частные перевозчики, переводим в режим специального транспорта. В первую очередь, транспорт будет перевозить тех людей, которые следуют к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - объяснил мэр.

Труханов обратился к местным жителям с просьбой отнестись с пониманием к ситуации, поскольку "это - вынужденные меры".

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"Это те меры, которые сегодня применяются нами для спасения жизни людей и здоровья жителей нашего города", - добавил он.

По данным городского департамента здравоохранения, с целью противодействия распространению COVID-19 в городе временно прекращено проведение плановых операций.

Во всех медучреждениях введен масочный режим и ограничено посещение пациентов в стационарах, амбулатории стараются максимально сократить прием.

  • 18 марта в Одессе  50% общественного транспорта не вышло на маршруты.
  • По состоянию на 10:00 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Арина Толина
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