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Харьков. Полиция разыскала 9 из 10 человек, которые бежали от самоизоляции

Харьков. Полиция разыскала 9 из 10 человек, которые бежали от самоизоляции - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
27.03.2020, 07:46

Сотрудники полиции продолжают поиски десятого человека

Полиция разыскала 26 марта девять из десяти человек, которые по возвращении в Харьковскую область из-за границы не выходили на связь с врачами. Об этом в эфире Hromadske сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

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Она уточнила, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных.

"Мы обратились в Нацполицию, она оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлен адрес их пребывания", - отметила Сухорукова.

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По ее словам, режим самоизоляции эти люди уже не нарушают, но придерживались ли они его последние несколько дней, неизвестно.

В полиции Харьковской области уточнили, что девять человек нашли за пределами Харьковской области. Полиция продолжает поиски десятого человека.

  • 26 марта сообщалось, что харьковские правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться.
  • По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксированы 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

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Арина Толина
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полиция Харьков розыск коронавирус COVID-19 cамоизоляция Анна Сухорукова
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