Харьков. Полиция разыскала 9 из 10 человек, которые бежали от самоизоляции

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Полиция разыскала 26 марта девять из десяти человек, которые по возвращении в Харьковскую область из-за границы не выходили на связь с врачами. Об этом в эфире Hromadske сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

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Она уточнила, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных.

"Мы обратились в Нацполицию, она оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлен адрес их пребывания", - отметила Сухорукова.

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По ее словам, режим самоизоляции эти люди уже не нарушают, но придерживались ли они его последние несколько дней, неизвестно.

В полиции Харьковской области уточнили, что девять человек нашли за пределами Харьковской области. Полиция продолжает поиски десятого человека.

арьковские правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться. 26 марта сообщалось , что х

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксированы 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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