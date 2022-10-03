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Киевлян призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 14:08
Киевлян призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за COVID-19 - Фото
Фото: Depositphotos

Городские власти Киева призывают жителей столицы вернуться к ношению масок в публичных местах из-за COVID-19, а предпринимателей – обновить маркировку для соблюдения дистанции между посетителями. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Можно использовать респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот.

Предпринимателей КГГА просит обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

В городской администрации подчеркнули, что уровень заболеваемости COVID-19 стремительно растет — за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека, 22 человека умерли.

В КГГА напомнили, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Подробнее о центрах вакцинации – здесь.

  • 21 сентября в Тернополе штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера принял решение ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с заболеваемостью COVID-19.

Читайте также: Минздрав разрешил вторую бустерную дозу от COVID-19, а также вакцинацию детей с 5 лет

Вадим Ребрина
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вакцинация маска коронавирус COVID-19
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