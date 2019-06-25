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25.06.2019, 15:31

Киевлян просят на один день отказаться от пластиковых пакетов

Киевлян просят на один день отказаться от пластиковых пакетов - Фото
Фото: ЕРА

В мэрии предложили участникам акции зарегистрироваться на сайте

Столичная мэрия просит киевлян и гостей столицы присоединиться к всемирной акции День без полиэтилена и отказаться от использования пластиковых пакетов 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Именно в этот день, 3 июля, попробуйте полностью отказаться от пластиковых пакетов. Возьмите экосумку, бумажный пакет или даже модную вязаную сумку "авоську". Замечательная и безопасна для окружающей среды альтернатива", - призвал руководитель Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

В мэрии предложили участникам акции - учреждениям торговли, питания, рынкам, общественным организациям – зарегистрироваться на сайте.

В мае около полутора тысяч представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора.

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Теги: экология, пластик, полиэтилен
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