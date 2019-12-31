Киевлянина будут судить за убийство собаки

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36-летнего жителя Киева будут судить за убийство собаки. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Инцидент произошел в Деснянском районе. Мужчина на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом ударил собаку в живот, она умерла. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными, относящегося к позвоночным, совершенное умышленно, что привело к гибели животного).

Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В январе 2019 года в Днепропетровской области суд признал 60-летнюю женщину виновной в жестоком обращении с животными и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, однако освободил от ее от отбывания этого наказания.

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