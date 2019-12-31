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Киевлянина будут судить за убийство собаки

Киевлянина будут судить за убийство собаки - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.12.2019, 08:12

Грозит от шести месяцев ареста до ограничения свободы до трех лет

36-летнего жителя Киева будут судить за убийство собаки. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Инцидент произошел в Деснянском районе. Мужчина на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом ударил собаку в живот, она умерла. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными, относящегося к позвоночным, совершенное умышленно, что привело к гибели животного). 

Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

  • В январе 2019 года в Днепропетровской области суд признал 60-летнюю женщину виновной в жестоком обращении с животными и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, однако освободил от ее от отбывания этого наказания. 

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