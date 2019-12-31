Киевлянина будут судить за убийство собаки

36-летнего жителя Киева будут судить за убийство собаки. Об этом сообщает прокуратура Киева.
Инцидент произошел в Деснянском районе. Мужчина на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом ударил собаку в живот, она умерла. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными, относящегося к позвоночным, совершенное умышленно, что привело к гибели животного).
Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
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