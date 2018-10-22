Киевская "стена срача"? На Позняках уничтожен яркий мурал - фото

Фото: Александр Марущак/аккаунт в Facebook

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Стену, на которой был нарисован созданный в рамках арт-фестиваля мурал, закрасили серой краской

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В Киеве на улице Срибнокильской, 1 на Позняках закрасили серой краской мурал под названием Synergetic. Об этом сообщил журналист Александр Марущак в своем Facebook.

Мурал был создан в рамках арт-фестиваля украинским художником Александром Гребенюком летом 2016 года.

"Образ человека, оплетенной растениями, символизировал неразрывную связь с процессами глобальной эволюции ... А в народе просто называли Матрицей. Недавно заметил, что рисунок исчез, а на стену вернулась привычная серость мегаполиса", – написал он.

Причиной исчезновения мурала неизвестна.

Фото: Александр Марущак/аккаунт в Facebook

В прошлом месяце в Харькове разгорелся конфликт из-за закрашенного граффитиудожника Гамлета Зиньковского на стене трансформаторной будки по ул. Гоголя, 2. Будка получила название "стена срача".

Все началось с того, что 5 сентября местные жители закрасили стрит-арт, который был нарисован два года назад. После этого разгорелась целая "война" за то, что должно быть изображено на стене, чтобы никого из жильцов это не раздражало. В харьковский двор даже вызывали полицейских, которые вдвоем пришли понаблюдать в гражданской одежде.