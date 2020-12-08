Киевсовет избрал замов Кличко – ими стали кандидаты от Слуги народа и Евросолидарности

Киевский городской совет согласовал назначение заместителей главы Киевской городской государственной администрации.

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Заместителями главы КГГА избраны Алексей Кулеба по предложению мэра Киева Виталия Кличко, Елена Говорова из Слуги народа, Владимир Прокопив и Константин Усов из Евросолидарности.

В четверг, 3 декабря, заместителем мэра Киева – секретарем горсовета был избран Владимир Бондаренко из УДАРа.

Владимир Бондаренко – советник мэра Кличко. Бывший руководитель аппарата КГГА. Уволен в 2017 году на фоне скандала: прокуратура объявила ему подозрение в использовании поддельного диплома.

Алексей Кулеба – с апреля 2020 года глава Департамента благоустройства Киева. Кличко подтвердил, что назначил Кулебу по рекомендации главы ОП Андрея Ермака, в то же время Кулеба заявлял, что Ермак не помогал ему получить должность и их ничто не связывает.

Елена Говорова – советница главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам спорта. Бронзовая медалистка по легкой атлетике в тройном прыжке на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год).

Владимир Прокопив – бывший секретарь Киевсовета восьмого созыва.

Константин Усов – бывший журналист, народный депутат восьмого созыва от партии БПП.

На выборах мэра Киева в первом туре победил Кличко.

На выборах в Киевсовет больше всего мандатов получили Евросолидарность и УДАР.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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