Киеву потребуется около 80 млн евро на восстановление разрушений после обстрелов россиян

В Киеве на восстановление поврежденных российскими оккупантами объектов потребуется до 80 млн евро. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Поворозника, в столице повреждено более 400 разных зданий: свыше 200 жилых домов, около 70 школ и детсадов, больницы, объекты транспортной инфраструктуры.

"Сейчас идет подсчет средств (необходимых на восстановление. – Прим. ред.). Около 70-80 млн нужно, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру", – сказал Поворозник.

Он также подчеркнул, что сейчас опасными могут быть не только те места, где проводились боевые действия. Работа по разминированию проводится и на других участках, так как Киев готовился к обороне, и некоторые объекты могли быть заминированы украинскими силами.

По данным Генштаба ВСУ, россияне снова могут попытаться захватить Киев и "включить" часть Украины в состав РФ.

Читайте также: В Киеве подготовили план обороны на случай повторного наступления России

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.