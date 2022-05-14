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Киеву потребуется около 80 млн евро на восстановление разрушений после обстрелов россиян

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 12:48
Киеву потребуется около 80 млн евро на восстановление разрушений после обстрелов россиян - Фото
Обстрел Троещины, Киев (фото - КГГА)

В Киеве на восстановление поврежденных российскими оккупантами объектов потребуется до 80 млн евро. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Поворозника, в столице повреждено более 400 разных зданий: свыше 200 жилых домов, около 70 школ и детсадов, больницы, объекты транспортной инфраструктуры.

"Сейчас идет подсчет средств (необходимых на восстановление. – Прим. ред.). Около 70-80 млн нужно, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру", – сказал Поворозник.

Он также подчеркнул, что сейчас опасными могут быть не только те места, где проводились боевые действия. Работа по разминированию проводится и на других участках, так как Киев готовился к обороне, и некоторые объекты могли быть заминированы украинскими силами.

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Оксана Житнюк
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