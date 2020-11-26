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Кличко издал книгу со своими смешными цитатами. На презентации упрекнул юмор Квартала 95

26.11.2020, 11:40
Кличко издал книгу со своими смешными цитатами. На презентации упрекнул юмор Квартала 95 - Фото
Виталий Кличко во время презентации самоироничной книги (Фото - скриншот из видео - Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу со своими смешными цитатами. Об этом он заявил во время брифинга

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"Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу откровенно, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки. Я не имею в виду так называемые шутки 95 квартала", – заявил Кличко, добавив, что он рад, что книга будет поднимать настроение людям.

В книгу, исполненную в форме гармошки, вошли 14 известных цитат Кличко. Книга издана небольшим тиражом в подарочном варианте, полученные средства направят на благотворительность.

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Владислав Сердюк
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