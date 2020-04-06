Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко извинился за свои оговорки, заявив, что он ежедневно информирует о ситуации в городе и может при этом "где-то говорить неидеально". Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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"Да, я могу оговориться, где-то говорить неидеально, но я ежедневно информирую вас о ситуации в городе <...> Мы работаем практически круглосуточно. Так что извините, если что-то не так сказал, но я делаю все с заботой о вас, предоставляю новую информацию практически с колес", - заявил мэр.

3 апреля Кличко оговорился и назвал заболевших коронавирусом детей "неполноценными". "Среди больных двое неполноценных детей. 16-летний парень и 17-летняя девушка", - сказал он.

На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

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