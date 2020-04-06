Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально

Мэр Киева Виталий Кличко извинился за свои оговорки, заявив, что он ежедневно информирует о ситуации в городе и может при этом "где-то говорить неидеально". Об этом он заявил сегодня на брифинге.
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"Да, я могу оговориться, где-то говорить неидеально, но я ежедневно информирую вас о ситуации в городе <...> Мы работаем практически круглосуточно. Так что извините, если что-то не так сказал, но я делаю все с заботой о вас, предоставляю новую информацию практически с колес", - заявил мэр.
3 апреля Кличко оговорился и назвал заболевших коронавирусом детей "неполноценными". "Среди больных двое неполноценных детей. 16-летний парень и 17-летняя девушка", - сказал он.
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