Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально

Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
06.04.2020, 13:10

Мэр Киева Виталий Кличко извинился за свои оговорки

Мэр Киева Виталий Кличко извинился за свои оговорки, заявив, что он ежедневно информирует о ситуации в городе и может при этом "где-то говорить неидеально". Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Да, я могу оговориться, где-то говорить неидеально, но я ежедневно информирую вас о ситуации в городе <...> Мы работаем практически круглосуточно. Так что извините, если что-то не так сказал, но я делаю все с заботой о вас, предоставляю новую информацию практически с колес", - заявил мэр.

3 апреля Кличко оговорился и назвал заболевших коронавирусом детей "неполноценными". "Среди больных двое неполноценных детей. 16-летний парень и 17-летняя девушка", - сказал он. 

  • На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.
  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
Еще по теме
Напишите нам
киев виталий кличко коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 