Кличко: Мои дети родились за границей, но в Киеве роддома лучше

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные муниципальные родильные дома "гораздо лучше", чем иностранные частные клиники. Об этом мэр сказал в интервью Радио НВ.

"Так получилось, мои дети родились за рубежом в частных клиниках, но могу сказать, что наши муниципальные клиники гораздо лучше — вот сейчас 1-й роддом гораздо лучше по оборудованию, по сервису", — сказал он.

По его словам, в Киевском городском роддоме № 1 ежегодно рождаются от 3 до 4 тысяч детей.

Ранее Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Киевавтопутьмост Дмитрия Котлубея "за небрежное отношение к своим обязанностям" - на столичных Осокорках куски штукатурки обсыпались с путепровода и попали на автомобиль.