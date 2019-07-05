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05.07.2019, 13:41

Кличко: Мои дети родились за границей, но в Киеве роддома лучше

Кличко: Мои дети родились за границей, но в Киеве роддома лучше - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В пример он привел Киевский городской роддом № 1

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные муниципальные родильные дома "гораздо лучше", чем иностранные частные клиники. Об этом мэр сказал в интервью Радио НВ.

"Так получилось, мои дети родились за рубежом в частных клиниках, но могу сказать, что наши муниципальные клиники гораздо лучше — вот сейчас 1-й роддом гораздо лучше по оборудованию, по сервису", — сказал он.

По его словам, в Киевском городском роддоме № 1 ежегодно рождаются от 3 до 4 тысяч детей.

Ранее Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Киевавтопутьмост Дмитрия Котлубея "за небрежное отношение к своим обязанностям" - на столичных Осокорках куски штукатурки обсыпались с путепровода и попали на автомобиль.

 

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Теги: дети, виталий кличко, роддом
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