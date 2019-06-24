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24.06.2019, 14:13

Кличко уволил чиновника за обвал штукатурки с путепровода

Кличко уволил чиновника за обвал штукатурки с путепровода - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня на столичных Осокорках куски штукатурки обсыпались с путепровода и попали на автомобиль, проезжавший под мостом

Мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Киевавтопутьмост Дмитрия Котлубея "за небрежное отношение к своим обязанностям". Об этом сообщается в Facebook Кличко.

"Падает штукатурка с мостов – ответственные за них чиновники идут на выход!", - сказано в сообщении.

Поясняется, что сегодня на Осокорках куски штукатурки обсыпались с путепровода и попали на автомобиль, проезжавший под мостом.

"Я считаю, что виновен в этом балансоудерживатель путепровода – он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим служба об обнаруженных проблемах", - заявил Кличко.

Он также поручил департаменту транспорта КГГА обследовать и предоставить информацию о самых проблемных мостах.

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Теги: киев, КГГА, виталий кличко
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