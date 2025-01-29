Кличко обратился к Зеленскому с жалобой на нового главу КГВА Ткаченко

Виталий Кличко (Фото: Киевский городской совет)

Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковал назначенного месяц назад главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Соответствующее обращение мэр столицы опубликовал в социальных сетях.

Кличко заявил, что люди из окружения главы государства "занимаются политическими интригами". В Киеве якобы предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

"Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов", – утверждает мэр столицы.

По его словам, речь идет о восстановлении поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановлении инфраструктуры и т.д.

Кличко утверждает, что это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.

"В то же время он [Тимур Ткаченко] пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация – временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", — добавил он.

Кличко отметил, что киевляне избрали мэра города, в котором живут, он пообещал защищать их интересы. Мэр столицы призвал президента, как гаранта Конституции, "не допустить разрушения местного самоуправления".