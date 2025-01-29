Кличко звернувся до Зеленського зі скаргою на нового очільника КМВА Ткаченка

Віталій Кличко (Фото: Київська міська рада)

Мер Києва Віталій Кличко записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому розкритикував призначеного місяць тому очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Відповідне звернення мер столиці опублікував у соціальних мережах.

Кличко заявив, що люди з оточення глави держави "займаються політичними інтригами". У Києві нібито відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування.

"Новий начальник КМВА, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує розв'язання ключових господарських питань", – стверджує мер столиці.

За його словами, йдеться про відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури тощо.

Кличко стверджує, що це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці.

"Водночас, він [Тимур Ткаченко] намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади", – додав він.

Кличко зазначив, що кияни обрали мера міста, в якому живуть, він пообіцяв захищати їхні інтереси. Мер столиці закликав президента як гаранта Конституції "не допустити руйнування місцевого самоврядування".

LIGA.net звернулася за коментарем до очільника КМВА Ткаченка, але відповіді на момент публікації новини не отримала.