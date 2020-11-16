UA

Кличко раскритиковал приложение "Дій вдома": Нарушители карантина ходят на работу

16.11.2020, 15:12
Кличко раскритиковал приложение
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр столицы в связи с ростом количества больных COVID-19 призвал соблюдать карантинные ограничения

Контроль за больными COVID-19 и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса, а система "Дій вдома" не работает. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Мы не хотим полного локдауна. Сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц, чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места", – отметил Кличко.

Он призывал соблюдать элементарные правила безопасности.

"Нравится нам это или нет. Давайте будем сознательными и осторожными. Ведь многие страны уже ввели строгие карантинные меры. Мы же пока пытаемся этого избежать", – добавил Кличко.

  • 12 июня в Минздраве сообщали, что въезд с временно оккупированных территорий возможен только при условии регистрации в приложении "Дій вдома".

Читайте также: COVID-19. В Киеве и Днепропетровской области выявили больше всего заболевших за сутки

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
виталий кличко Дій вдома

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 