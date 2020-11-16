Кличко раскритиковал приложение "Дій вдома": Нарушители карантина ходят на работу

Мэр столицы в связи с ростом количества больных COVID-19 призвал соблюдать карантинные ограничения

Контроль за больными COVID-19 и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса, а система "Дій вдома" не работает. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Мы не хотим полного локдауна. Сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц, чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места", – отметил Кличко.

Он призывал соблюдать элементарные правила безопасности.

"Нравится нам это или нет. Давайте будем сознательными и осторожными. Ведь многие страны уже ввели строгие карантинные меры. Мы же пока пытаемся этого избежать", – добавил Кличко.

12 июня в Минздраве сообщали, что въезд с временно оккупированных территорий возможен только при условии регистрации в приложении "Дій вдома".

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Арина Толина

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