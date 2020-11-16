UA

COVID-19. В Киеве и Днепропетровской области выявили больше всего заболевших за сутки

16.11.2020, 08:41
COVID-19. В Киеве и Днепропетровской области выявили больше всего заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По данным Минздрава, в столице и четырех областях – больше всего заразившихся за сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Меньше всего заболевших за этот период выявили в Луганской области (22).

Динамика по областям:

  • Киев – 51499 случаев (879);
  • Винницкая область – 13 948 случаев (104);
  • Волынская область – 18 936 случаев (260);
  • Днепропетровская область – 22 069 случаев (847);
  • Донецкая область – 17 201 случай (218);
  • Житомирская область – 22 847 случаев (622);
  • Закарпатская область – 19 559 случаев (175);
  • Запорожская область – 19 291 случай (807);
  • Ивано-Франковская область – 28 440 случаев (454);
  • Киевская область – 25 141 случай (648);
  • Кировоградская область – 3710 случаев (59);
  • Луганская область – 5169 случаев (22);
  • Львовская область – 37 466 случаев (572);
  • Николаевская область – 12633 случаи(293);
  • Одесская область – 33 415 случаев (633);
  • Полтавская область – 15 262 случая (296);
  • Ровенская область – 25 210 случаев (241);
  • Сумская область – 18 324 случая (465);
  • Тернопольская область – 23 757 случаев (202);
  • Харьковская область – 48 179 случаев (580);
  • Херсонская область – 7126 случаев (159);
  • Хмельницкая область – 23 136 случаев (257);
  • Черкасская область – 13 478 случаев (482);
  • Черновицкая область – 28 336 случаев (419);
  • Черниговская область – 11 557 случаев (138).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 681 днем ранее).

Читайте также: Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
минздрав динамика максим степанов эпидемия коронавирус COVID-19 области

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 