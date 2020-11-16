COVID-19. В Киеве и Днепропетровской области выявили больше всего заболевших за сутки
По данным Минздрава, в столице и четырех областях – больше всего заразившихся за сутки
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Меньше всего заболевших за этот период выявили в Луганской области (22).
Динамика по областям:
- Киев – 51499 случаев (879);
- Винницкая область – 13 948 случаев (104);
- Волынская область – 18 936 случаев (260);
- Днепропетровская область – 22 069 случаев (847);
- Донецкая область – 17 201 случай (218);
- Житомирская область – 22 847 случаев (622);
- Закарпатская область – 19 559 случаев (175);
- Запорожская область – 19 291 случай (807);
- Ивано-Франковская область – 28 440 случаев (454);
- Киевская область – 25 141 случай (648);
- Кировоградская область – 3710 случаев (59);
- Луганская область – 5169 случаев (22);
- Львовская область – 37 466 случаев (572);
- Николаевская область – 12633 случаи(293);
- Одесская область – 33 415 случаев (633);
- Полтавская область – 15 262 случая (296);
- Ровенская область – 25 210 случаев (241);
- Сумская область – 18 324 случая (465);
- Тернопольская область – 23 757 случаев (202);
- Харьковская область – 48 179 случаев (580);
- Херсонская область – 7126 случаев (159);
- Хмельницкая область – 23 136 случаев (257);
- Черкасская область – 13 478 случаев (482);
- Черновицкая область – 28 336 случаев (419);
- Черниговская область – 11 557 случаев (138).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 681 днем ранее).
- Прошедший уик-энд – первый, где был введен так называемый карантин выходного дня.
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