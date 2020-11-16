COVID-19. В Киеве и Днепропетровской области выявили больше всего заболевших за сутки

По данным Минздрава, в столице и четырех областях – больше всего заразившихся за сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Меньше всего заболевших за этот период выявили в Луганской области (22).

Динамика по областям:

Киев – 51499 случаев (879);

Винницкая область – 13 948 случаев (104);

Волынская область – 18 936 случаев (260);

Днепропетровская область – 22 069 случаев (847);

Донецкая область – 17 201 случай (218);

Житомирская область – 22 847 случаев (622);

Закарпатская область – 19 559 случаев (175);

Запорожская область – 19 291 случай (807);

Ивано-Франковская область – 28 440 случаев (454);

Киевская область – 25 141 случай (648);

Кировоградская область – 3710 случаев (59);

Луганская область – 5169 случаев (22);

Львовская область – 37 466 случаев (572);

Николаевская область – 12633 случаи(293);

Одесская область – 33 415 случаев (633);

Полтавская область – 15 262 случая (296);

Ровенская область – 25 210 случаев (241);

Сумская область – 18 324 случая (465);

Тернопольская область – 23 757 случаев (202);

Харьковская область – 48 179 случаев (580);

Херсонская область – 7126 случаев (159);

Хмельницкая область – 23 136 случаев (257);

Черкасская область – 13 478 случаев (482);

Черновицкая область – 28 336 случаев (419);

Черниговская область – 11 557 случаев (138).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 681 днем ранее).

Прошедший уик-энд – первый, где был введен так называемый карантин выходного дня.

Читайте также: Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.