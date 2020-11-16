За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 545 689 инфицированных/больных. 244 197 из них выздоровели, 9697 – умерли

Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 681 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Нужно учитывать, что на выходных традиционно меньше делают тестов и проверяют их, поэтому цифры выявляемости значительно меньше средних по будним дням, и по ним нельзя судить о "затухании" эпидемии или что заболевать "стало меньше".

Также следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.

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Среди заболевших 354 (420) ребенка и 360 (391) медиков.

Госпитализировали 1100 (1227) пациентов.

Скончались 94 больных (95).

Выздоровели 2753 (2633) человека.

Официально за 15 ноября сделано 33 486 тестов (44 505). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 28 685 (36 000), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 4801 (8505).

Прошедший уик-энд – первый, где был введен так называемый карантин выходного дня.

Карантин выходного дня во Львове: открытые кафе и много людей в масках – фоторепортаж.

А вот Австрии полумеры не помогли: завтра там введут полный локдаун.

Новый список стран красной и зеленой зон.

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Евгений Пилипенко

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