Статистика COVID-19 выходного дня. Свыше 10 000 заболевших и почти в 2 раза меньше тестов

За прошедшие сутки в Украине было сделано всего 44 505 тестов и выявлено при этом почти 11 000 заболевших

За 14 ноября в Украине выявили 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 524). (В скобках данные за предыдущие сутки – ред.) Данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Также за эти сутки выздоровели 2633 украинца (4962), 95 пациентов умерли (191), а 1227 человек были госпитализированы (1525).

За минувшие сутки было сделано 44 505 тестов (78 179). Из них по методу ПЦР (он выявляет уже заболевших) – 36 000 (48 054), по методу ИФА (выявляет и инфицированных, и переболевших) – 8 505 (30 125).

За все время эпидемии в Украине было зарегистрировано уже 535 857 заболевших COVID-19, из них 241 444 выздоровели, 9603 – умерли.

Вчера, 14 ноября, коронавирус в Украине установил новый рекорд: за сутки в стране было зафксировано более 12 000 новых заболевших.

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Дарья Мостовая

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