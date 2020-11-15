Статистика COVID-19 выходного дня. Свыше 10 000 заболевших и почти в 2 раза меньше тестов
За прошедшие сутки в Украине было сделано всего 44 505 тестов и выявлено при этом почти 11 000 заболевших
За 14 ноября в Украине выявили 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 524). (В скобках данные за предыдущие сутки – ред.) Данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также за эти сутки выздоровели 2633 украинца (4962), 95 пациентов умерли (191), а 1227 человек были госпитализированы (1525).
За минувшие сутки было сделано 44 505 тестов (78 179). Из них по методу ПЦР (он выявляет уже заболевших) – 36 000 (48 054), по методу ИФА (выявляет и инфицированных, и переболевших) – 8 505 (30 125).
За все время эпидемии в Украине было зарегистрировано уже 535 857 заболевших COVID-19, из них 241 444 выздоровели, 9603 – умерли.
- Вчера, 14 ноября, коронавирус в Украине установил новый рекорд: за сутки в стране было зафксировано более 12 000 новых заболевших.
Читайте также: "Пандемия – не мор". Как справиться с тревогой, когда все вокруг болеют: советы психиатра
Комментарии