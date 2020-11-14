За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли

Вчера, 13 ноября, в Украине выявили 12 524 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 787) – это новый рекорд. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 474 (388) ребенка и 496 (555) медиков.

Госпитализировали 1525 (1587) заболевших.

Скончался 191 (172) пациент.

Выздоровели 4962 (6155) человека.

Официально за 13 ноября сделано 78 179 тестов (73 398). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 48 054 (46 813), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 30 125 (26 585).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли.

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Денис Юдин

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