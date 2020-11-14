UA

COVID-19 | Коронавирус в Украине. Новый рекорд – число заболевших превысило 12 000

14.11.2020, 08:22
Коронавирус в Украине. Новый рекорд – число заболевших превысило 12 000 - Фото
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли

Вчера, 13 ноября, в Украине выявили 12 524 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 787) – это новый рекорд. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших 474 (388) ребенка и 496 (555) медиков.

Госпитализировали 1525 (1587) заболевших.

Скончался 191 (172) пациент.

Выздоровели 4962 (6155) человека.

Официально за 13 ноября сделано 78 179 тестов (73 398). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 48 054 (46 813), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 30 125 (26 585).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли.

Читайте мнение: Сколько выписанных после коронавируса снова попадают в больницу: в США показали статистику

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 