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Кличко рассказал, сколько полиция поймала нарушителей карантина

Кличко рассказал, сколько полиция поймала нарушителей карантина - Фото
Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
14.05.2020, 13:32

Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов, говорит мэр столицы Виталий Кличко

С начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей карантина в Киеве. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня на брифинге.

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Мэр напомнил, что контроль за соблюдением ограничительных правил возложен на полицию, правоохранители патрулируют публичные места, парки и скверы, улицы города. "И они же составляют протоколы на нарушителей", - отметил Кличко.

По его словам, с начала мая в столице составили 86 протоколов, за праздничные дни 8-9 мая - всего шесть протоколов только за грубые нарушения.

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"Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги", - уточнил Кличко.

Мэр добавил, что в связи с ограничениями правоохранители пропускали на территорию парков по два человека с определенным промежутком времени. "И с требованием соблюдения дистанции в полтора метра. И выдавали защитные маски тем, у кого их не было", - рассказал Кличко.

  • 23 апреля Кличко сообщал, что в Киеве сотрудники полиции составили 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, всего с нарушителей взыскали 177 000 грн штрафов.

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Арина Толина
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