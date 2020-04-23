Карантин. В Киеве с нарушителей взыскали почти 180 000 грн штрафов

Полиция патрулирует улицы во время карантина (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В Киеве сотрудники полиции составили 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, всего с нарушителей взыскали 177 000 грн штрафов. Об этом сообщил сегодня во время онлайн пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

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"Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегали правилами и подвергают опасности других", - отметил Кличко.

По его словам, всего правоохранители составили 951 протокол, из них: 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более двух человек.

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"По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскали почти 177 000 грн", - отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что в Киеве работает мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, в группе риска находится более 40 000 киевлян, которые прибыли из стран с большим распространением вируса, они контактировали с больными.

Киеве за последние сутки выявлены 70 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболевших - 1059. 23 апреля Кличко сообщил , что в

В Украине за сутки - самое большое с начала пандемии количество выявленных случаев COVID-19.

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