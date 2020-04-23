Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. В Киеве с нарушителей взыскали почти 180 000 грн штрафов

Карантин. В Киеве с нарушителей взыскали почти 180 000 грн штрафов - Фото
Полиция патрулирует улицы во время карантина (Фото: пресс-служба Нацполиции)
23.04.2020, 14:01

По словам мэра Киева Виталия Кличко, полиция составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, 179 - за отсутствие маски в общественных местах

В Киеве сотрудники полиции составили 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, всего с нарушителей взыскали 177 000 грн штрафов. Об этом сообщил сегодня во время онлайн пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегали правилами и подвергают опасности других", - отметил Кличко.

По его словам, всего правоохранители составили 951 протокол, из них: 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более двух человек.

Читайте также: Кличко о смягчении карантина в Киеве: Говорить о победе над пандемией еще рано

"По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскали почти 177 000 грн", - отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что в Киеве работает мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, в группе риска находится более 40 000  киевлян, которые прибыли из стран с большим распространением вируса, они контактировали с больными.

  • 23 апреля Кличко сообщил, что в Киеве за последние сутки выявлены 70 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболевших - 1059.
  • В Украине за сутки - самое большое с начала пандемии количество выявленных случаев COVID-19.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
полиция виталий кличко штрафы карантин самоизоляция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 