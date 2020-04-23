В Киеве уже более 1000 заболевших COVID-19: карта по районам

Карантин в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве за сутки выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболевших - 1059. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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За сутки в Киеве один человек умер от COVID-19, шесть человек выздоровело. Среди заболевших за сутки - пять медиков. Госпитализировано 24 пациента, остальные под контролем врачей лечатся на самоизоляции.

Больше всего заболевших с начала вспышки коронавируса - в Печерском районе, 266 человек. На втором месте Дарницкий район - там заболели 164 человека. 106 случаев подтверждены в Соломенском районе и 100 - в Голосеевском. Меньше всего заболевших, 49, в Подольском районе.

Данные по районам:

Печерский - 266 случаев (6 новых);

Дарницкий - 164 (11);

Соломенский - 106 (10);

Голосеевский - 100 (13);

Деснянский - 87 (11);

Шевченковский - 85 (2);

Днепровский - 83 (1);

Святошинский - 60 (6);

Оболонский - 59 (6);

Подольский - 49 (4).

На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.

заболели В Украине за сутки - самое большое с начала пандемии количество выявленных случаев COVID-19.

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