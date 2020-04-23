В Киеве уже более 1000 заболевших COVID-19: карта по районам

В Киеве за сутки выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболевших - 1059. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
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За сутки в Киеве один человек умер от COVID-19, шесть человек выздоровело. Среди заболевших за сутки - пять медиков. Госпитализировано 24 пациента, остальные под контролем врачей лечатся на самоизоляции.
Больше всего заболевших с начала вспышки коронавируса - в Печерском районе, 266 человек. На втором месте Дарницкий район - там заболели 164 человека. 106 случаев подтверждены в Соломенском районе и 100 - в Голосеевском. Меньше всего заболевших, 49, в Подольском районе.
Данные по районам:
Печерский - 266 случаев (6 новых);
Дарницкий - 164 (11);
Соломенский - 106 (10);
Голосеевский - 100 (13);
Деснянский - 87 (11);
Шевченковский - 85 (2);
Днепровский - 83 (1);
Святошинский - 60 (6);
Оболонский - 59 (6);
Подольский - 49 (4).
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