Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве уже более 1000 заболевших COVID-19: карта по районам

В Киеве уже более 1000 заболевших COVID-19: карта по районам - Фото
Карантин в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
23.04.2020, 12:25

В Киеве выявлено 1059 случаев коронавирусной инфекции, больше всего - в Печерском, Дарницком, Соломенском и Голосеевском районах

В Киеве за сутки выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболевших - 1059. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Киеве один человек умер от COVID-19, шесть человек выздоровело. Среди заболевших за сутки - пять медиков. Госпитализировано 24 пациента, остальные под контролем врачей лечатся на самоизоляции.

Больше всего заболевших с начала вспышки коронавируса - в Печерском районе, 266 человек. На втором месте Дарницкий район - там заболели 164 человека. 106 случаев подтверждены в Соломенском районе и 100 - в Голосеевском. Меньше всего заболевших, 49, в Подольском районе.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Данные по районам:

Печерский - 266 случаев (6 новых);

Дарницкий - 164 (11);

Соломенский - 106 (10);

Голосеевский - 100 (13);

Деснянский - 87 (11);

Шевченковский - 85 (2);

Днепровский - 83 (1);

Святошинский - 60 (6);

Оболонский - 59 (6);

Подольский - 49 (4).

  • На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734  выздоровели.
  • В Украине за сутки - самое большое с начала пандемии количество выявленных случаев COVID-19.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
киев виталий кличко коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 