Кличко о смягчении карантина в Киеве: Говорить о победе над пандемией еще рано

КГГА разработала первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, однако это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации, поскольку "говорить о победе над пандемией коронавируса - еще рано". Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, пик эпидемии еще не пройден и болезнь не идет на спад: "Сегодня есть надежда на то, что нам все-таки удалось удержать ситуацию. Что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией - еще рано".
Кличко заявил, что КГГА разработала первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, уточнив, что смягчение будет зависеть от динамики заболеваемости: "Если у нас продолжит расти количество больных, - карантин будет продолжаться".
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