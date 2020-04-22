Кличко о смягчении карантина в Киеве: Говорить о победе над пандемией еще рано

Медики и Нацгвардия дежурят на въездах в Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

КГГА разработала первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, однако это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации, поскольку "говорить о победе над пандемией коронавируса - еще рано". Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, пик эпидемии еще не пройден и болезнь не идет на спад: "Сегодня есть надежда на то, что нам все-таки удалось удержать ситуацию. Что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией - еще рано".

Кличко заявил, что КГГА разработала первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, уточнив, что смягчение будет зависеть от динамики заболеваемости: "Если у нас продолжит расти количество больных, - карантин будет продолжаться".

21 апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил

21 апреля сообщалось , что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.

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