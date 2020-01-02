Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск до 13 января. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях на сайте КГГА.

Согласно распоряжению №1140, Кличко по согласованию с президентом идет в отпуск за свой счет 2 и 3 января, а в соответствии с распоряжением №1146 - с 8 по 11 января. Таким образом, с учетом выходных дней, Кличко выйдет на работу в понедельник, 13 января.

Кроме того, в связи с отпуском первого замглавы КГГА Николая Поворозника его обязанности с 8 по 11 января будет выполнять замглавы КГГА Петра Пантелеев.

Данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг, свидетельствуют, что деятельностью Кличко довольны меньше половины киевлян

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