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Кличко ушел в отпуск до 13 января

Кличко ушел в отпуск до 13 января - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.01.2020, 15:11

2 и 3 января мэр отдыхает за свой счет

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск до 13 января. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях на сайте КГГА.

Согласно распоряжению №1140, Кличко по согласованию с президентом идет в отпуск за свой счет 2 и 3 января, а в соответствии с распоряжением №1146 - с 8 по 11 января. Таким образом, с учетом выходных дней, Кличко выйдет на работу в понедельник, 13 января.

Кроме того, в связи с отпуском первого замглавы КГГА Николая Поворозника его обязанности с 8 по 11 января будет выполнять замглавы КГГА Петра Пантелеев.

  • Данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг, свидетельствуют, что деятельностью Кличко довольны меньше половины киевлян

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